اليوم الثاني للتصويت.. عضو اتحاد المصريين بالخارج: الوضع في انتخابات مجلس الشيوخ هادئ تمامًا

قال علاء سليم، عضو اتحاد المصريين بالخارج، إن اليوم هو الثاني للتصويت في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الوضع في الانتخابات هادئ تمامًا.





وأضاف "سليم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الوضع هادئ نتيجة استخدام البريد والتقنيات الإلكترونية، موضحًا أن التصويت اقتصر على الناس المسجلين بالموقع الخاص بالهيئة الوطنية للإنتخابات.





وتابع أن من صوت فى الانتخابات في المرة لأولى هى من المسموح لها بالتصويت في انتخابات الإعادة، لافتًا إلى أن الكويت بشكل خاص التصويت هناك يعتمد على البريد، حيث أن البرد هناك معطل وبالتالى تم تصدير المشكلة فى الإنتخابات الأولى للسفارة.





وأكد أنه تم الاتفاق أن المواطن المصرى أن يعطى الظرف لمنطقة البريد التى يوجد بها صندوق بريد السفارة، متابعا أنه تم بالفعل تعاون المواطنين المصريين، وقاموا بالعمل اللازم.





وأشار إلى أن الإقبال الإلكتروني ربما يكون محدودا من أجل فيروس كورونا، إلا أنها تعتبر تجربة جديدة.