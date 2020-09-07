أحمد ناجي: الشعب المصري يساعد فى عملية الإصلاح الاقتصادي للدولة .. فيديو

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن هناك عددا من المشروعات القومية والتنموية التي بدأت الدولة المصرية بها منذ قرارها بالإصلاح الاقتصادي، هذه المشروعات وفرت فرص عمل كثيرة للشباب.





وأضاف أحمد ناجي قمحة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هذه المشروعات استوعبت عددا كبيرا من العمالة من البلاد التي خربت بفعل تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائه.





وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدولة المصرية قامت بتأسيس صندوق تحيا مصر من أجل تقديم مزيد من الضمانات الاجتماعية والخدمات لمن يمكن أن يتضرر من بعض الإصلاحات الاقتصادية.





وأوضح أحمد ناجي قمحة أن الشعب المصري يشارك الدولة فى عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشعب المصري أثبت وفائه وولائه لمصر منذ حفر قناة السويس الجديدة عندما أردنا جمع مبالغ مالية لحفر القناة، وتم ذلك فى أقل من أسبوعين.





وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية قالوا عن قناة السويس الجديدة، أنها مشروع الفنكوش، وذلك غير صحيح بالمرة، لأن الإيرادات تزيد يوما بعد يوم فى القناة.