وكيل لجنة الإسكان: 39% من الكتلة العمرانية فى مصر مباني مخالفة.. فيديو

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 39% من الكتلة العمرانية فى مصر عبارة عن مباني مخالفة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 95% من المناطق الخطرة فى مصر.





وأضاف النائب خالد عبد العزيز فهمي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن 65% من مخالفات البناء فى مصر تتم على أراضي زراعية.





وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن قانون البناء الموحد قراراته ومواده صارمة ولا تسمح بالتصالح مع أي مبني مخالف.





وأوضح النائب خالد فهمي عبد العزيز أن قانون التصالح فى مخالفات البناء له العديد من الامتيازات لصالح المواطن المصري.





وأشار إلى أن التصالح فى مخالفات البناء يحقق فائدة مادية للمواطن نفسه، موضحا أن الدولة المصرية تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين فى تطبيق قانون التصالح.