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حوادث

طريقة التصويت الصحيحة في إعادة مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:08 م
انتخابات الإعادة
انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020.
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عمرو خليفة
أعلنت الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الطرق الصحيحة للتصويت في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020.

ويرصد "صدى البلد"، في التقرير التالي، طرق التصويت الخطأ التي تبطل التصويت في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020:


1 – إذا كان الصوت الانتخابي معلقا على شرط (مثال كتابه إلا إذا بجانب اسم المرشح)

2 - إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية

3 - إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت

4 - إذا لم يضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة الاقتراع

5 - إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص

6 - اختيار عدد مرشحين أقل أو أكثر في النظام الفردي

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد والمنوفية على مقعدين وكفر الشيخ مقعدين والجيزة مقعد واحد وبني سويف مقعد واحد وأسيوط ثلاثة مقاعد وسوهاج خمسة مقاعد وقنا ثلاثة مقاعد والأقصر مقعدين وأسوان مقعدين ودمياط مقعد واحد وبورسعيد مقعد واحد والإسماعيلية مقعد واحد ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
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