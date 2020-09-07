طريقة التصويت الصحيحة في إعادة مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الطرق الصحيحة للتصويت في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020





ويرصد "صدى البلد"، في التقرير التالي، طرق التصويت الخطأ التي تبطل التصويت في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020









1 – إذا كان الصوت الانتخابي معلقا على شرط (مثال كتابه إلا إذا بجانب اسم المرشح)





2 - إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية





3 - إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت





4 - إذا لم يضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة الاقتراع





5 - إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص





6 - اختيار عدد مرشحين أقل أو أكثر في النظام الفردي



