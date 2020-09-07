في 3 خطوات .. اعرف لجنتك بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق للتعرف على اللجان الفرعية تحت عنوان استعلم عن لجنتك في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020.





وينطلق في التاسعة من صباح الغد قطار تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ.





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ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ هي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد والمنوفية على مقعدين وكفر الشيخ مقعدين والجيزة مقعد واحد وبني سويف مقعد واحد وأسيوط ثلاثة مقاعد وسوهاج خمسة مقاعد وقنا ثلاثة مقاعد والأقصر مقعدين وأسوان مقعدين ودمياط مقعد واحد وبورسعيد مقعد واحد والإسماعيلية مقعد واحد ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.





استعلم عن لجنتك بالرقم القومي

الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية تمكن الناخب من معرفة مقر لجنته الانتخابية التي سيقوم بالتصويت فيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما. وأتاحت الهئية الوطنية للانتخابات، أمام الناخب خدمة، تسهيلا على المواطنين وسرعة إنجاز العملية الانتخابية، حيث









رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية