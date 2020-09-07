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رياضة

سلبية مسحات كورونا لفريق العياط استعداد للقسم الثالث

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن نادي العياط سلبية مسحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثالث بالمجموعة الخامسة بعد فترة توقف دامت لأكثر من ٥ أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ويعود الفريق الأول بالعياط للتدريبات غدا الثلاثاء ويتم التنسيق مع الفرق لتحديد الوديات استعدادا لخوض المنافسات بالقسم الثالث.

وتعود منافسات دوري القسم الثالث الشهر المقبل حيث سيلعب فريق العياط امام مركز شباب بشتيل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين .

ويحتل العياط المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الخامسة "الجيزه" برصيد ١٠ نقاط.
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