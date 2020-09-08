مش هنقدر نطالب الحكومة بالمد لفترة أخرى.. النواب يشيد بتخفيض غرامات التصالح فى مخالفات البناء.. ويناشد المواطنين بسرعة التصالح

- لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بزيادة عدد الموظفين للتسهيل على المواطنين

- وكيل إسكان النواب : تخفيض رسوم التصالح أحد الحلول الهامة لإنقاذ الموقف الحالي

- نائبة : دعونا لتخفيض رسوم التصالح منذ مدة طويلة





أشاد عدد من النواب باستجابة المحافظون لمطالب المواطنين، بخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء، مؤكدين على ضرورة الأسعار في إتمام عملية التصالح، لاسيما وأن الحكومة أعلنت من قبل عدم مد فترة التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى.





في البداية، قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، أدي إلى تحفيز للمواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء ، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان طالبت بذلك كثيرا.





وأضاف وكيل لجنة الإسكان لصدي البلد ، أن تخفيض رسوم التصالح أحد الحلول الهامة لإنقاذ الموقف الحالي وتضمن أمرين، أولا إقبال المواطنين على الدفع والتصالح ، وثانيا : ضمان حق الدوله والحصول على حقوقها من المواطنين متيجة البناء المخالف.





وأشار الحصي ، أن ما تقوم به الدوله حاليا أمر محترم جدا ، لافتا أنها خطوة جاءت متأخرة ولو كان اتخذ هذا القرار من البداية لكان وفر على الدولة والمواطنين الوقت والجهد والمال ، مناشدا رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بمد فترة التصالح والتى من المقرر أن تنتهي في نهاية سبتمبر الحالى.





ومن جانبه قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع لمخالفات البناء، قرار إيجابي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، لافتا الى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للمواطن إلذي اشتري شقة فى عقار مخالف أو قام بالبناء على أرض زراعية ، مؤكدا أن التصالح أفضل من الإزالة.





وتابع النويشي فى تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أننا كأعضاء مجلس نواب لا نستطيع أن نطالب رئيس الحكومة بمد فترة التصالح التى ستنتهي 30 سبتمبر الجاري ، مؤكدا أن دور النواب توعية المواطنين بضرورة الإسراع فى تسديد المخالفات.





وأضاف النويشي أن لدينا 3ملايين و500 الف مخالفة، وأن التخفيض وصل ل50 جنيها للمتر فى القري والمراكز والمدن وصل من 100 الى 200 جنيه، مطالبا التنفيذيين سواء رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمراكز والقري بزيادة على الموظفين مؤكدا أن هناك تكدسا من المواطنين ولابد من توفير عدد كبير من الموظفين للتسهيل على المواطن.





في السياق ذاته، قالت النائبة هيام حلاوة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع للتصالح فى مخالفات البناء هو ما كنا ننادي به لمدة طويلة للتسهيل والتيسير على المواطنين، لافته إلى أن هذا القرار أدي إلى وجود إقبال من المواطنين .





وتابعت عضو لجنة الإسكان لصدي البلد ، أن الدوله حريصة على المواطنين وتريد تسهيل الإجراءات علية ، مطالبة بضرورة زيادة عدد منافذ التصالح وزيادة الموظفين حيث أننا في أزمة بسبب كوررونا وهناك زحام شديد على المكاتب فى الاحياء والقري والمراكز .





وتابعت حلاوة ، أنه يجب علينا جميعا الوقوف مع الدوله فى الوقت الراهن ، وأكدت على اهمية وعي المواطنين واقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء لضمان حقوقهم وحق الدوله .





يذكر أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، إضافة لسداد جدية التصالح 25%، كما أعلن عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، تحفيزًا للمواطنين للإقبال على التصالح، كما شهدت المحافظات عقد اجتماعات لتقديم تسهيلات للمواطنين، لحثهم على التصالح قبل المدة المحددة 30 سبتمبر الجارى ، ويتابع المحافظون إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين وأيضا حق الدوله