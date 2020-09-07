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الصحة: المبادرات الرئاسية أثرت بشكل إيجابي في الحفاظ على حياة المواطن

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:16 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرات الرئاسية أثرت بشكل إيجابي في الحفاظ على صحة وحياة المواطن.

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "المبادرات الرئاسية أحد العوامل الأساسية التي مكنتنا من مواجهة أزمة فيروس كورونا سواء من تجهيز البنية التحتية للمستشفيات وتجهيز قواعد بيانات للوصول لكل الوطنيين".

وتابع خالد مجاهد "المبادرات الرئاسية حسنت صحة العديد من المصريين لعلاجهم من الأمراض المزمنة"، مضيفا "مبادرة الرئيس لانهاء قوائم الانتظار  بدأت في يوليو 2015 ومستمرة في عملها رغم تبعات ازمة كورونا".

وأكد خالد مجاهد "تخصيص ممرات آمنة للمرضى في المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين وغير المصابين بـ كورونا"، مضيفا:"  وزيرة الصحة ناشدت المواطنين المحتاجين إلى تدخلات جراحية عاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار ونؤكد ان كل المستشفيات تقدم خدمة الجراحات العاجلة".

ولفت خالد مجاهد إلى أنه "تم إجراء أكثر من 468 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات ويتم العمل في 11 تخصصا ما بين قسطرة القلب والقلب المفتوح والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة وغيرها"، مضيفا "15300 خط ساخن لتلقى استفسارات المواطنين حول مبادرة قوائم الانتظار".

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