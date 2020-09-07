محمد هاني: حققنا فوزًا مهمًّا على الحرس.. واقتربنا كثيرًا من اللقب

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حرس الحدود مساء اليوم، ضمن مشوار الفريق نحو حسم اللقب والتتويج مبكرًا ببطولة الدوري، للتفرغ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وعبر هاني عن سعادته بالفوز، وروح الفريق وقتاله المستمر حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، التي أحرز خلالها هدفين متتاليين، ليحصد نقاط المباراة الثلاث، ويرفع رصيده إلى النقطة رقم 68، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى 8 نقاط فقط على التتويج المبكر بلقب بطولة الدوري.



