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مرأة

تعرف على فوائد فيتامين B6.. وأبرز مصادره

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:23 ص
فيتامين B6
فيتامين B6
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هاجر هانئ
فيتامين B6 يعتبر من أهم وأبرز الفيتامينات التي يوصي الأطباء بالحفاظ على تناولها أو تناول الأغذية التي تمد الجسم بـ فيتامين B6، وذلك نظرا لما يحتويه من فوائد صحية ضرورية لجسم الإنسان.

وفي هذا السياق؛ كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، عن أبرز الفوائد الصحية المتوفرة في  فيتامين B6، وتتمثل في ما يلي: 

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-تنظيم النوم والشهية والمزاج
-تكوين خلايا الدم الحمراء
-تحسين الوظيفة المناعية

كما قدمت سهام سوقية أهم الأطعمة الغنية ب   فيتامين B6، فيما يلي:

-اللحوم والدجاج
-الحبوب الكاملة
-الخضراوات والفاكهة (الموز)
-المكسرات 

‏وأوضحت استشاري التغذية أبرز العلامات التي تدل على نقص ‎فيتامين B6 و هي:

-الشعور بالإرهاق والضعف
-جفاف وتشقق الشفتين
-ضعف جهاز المناعة
-الطفح الجلدي
-التهاب اللسان
-وخز في الأطراف
-تقلب المزاج
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