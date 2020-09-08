تعرف على فوائد فيتامين B6.. وأبرز مصادره

فيتامين B6 يعتبر من أهم وأبرز الفيتامينات التي يوصي الأطباء بالحفاظ على تناولها أو تناول الأغذية التي تمد الجسم بـ فيتامين B6 ، وذلك نظرا لما يحتويه من فوائد صحية ضرورية لجسم الإنسان . ضروريةالإنسان





وفي هذا السياق؛ كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، عن أبرز الفوائد الصحية المتوفرة في فيتامين B6 ، وتتمثل في ما يلي:





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-تنظيم النوم والشهية والمزاج

-تكوين خلايا الدم الحمراء

-تحسين الوظيفة المناعية





كما قدمت سهام سوقية أهم الأطعمة الغنية ب فيتامين B6، فيما يلي:





-اللحوم والدجاج

-الحبوب الكاملة

-الخضراوات والفاكهة (الموز)

-المكسرات





‏وأوضحت استشاري التغذية أبرز العلامات التي تدل على نقص ‎فيتامين B6 و هي:





-الشعور بالإرهاق والضعف

-جفاف وتشقق الشفتين

-ضعف جهاز المناعة

-الطفح الجلدي

-التهاب اللسان

-وخز في الأطراف

-تقلب المزاج