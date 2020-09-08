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توك شو

بلاش إثارة.. ناقد رياضي يوجه رسالة مهمة لجماهير مصر.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
جمهور مصر
جمهور مصر
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قسم التوك شو
وجه الناقد الرياضى عصام شلتوت، رسالة مهمة لـ جمهور الأهلى و الزمالك وجميع الفرق المصرية، وقال إن كل جمهور عليه أن يشجع فريقه فقط، ولا يقوم بإثارة المشاكل.

وأضاف عصام شلتوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أيمن جابر، أن الجميع يجب أن يتحد من أجل المنتخب المصري، ومن أجل مصر.

وأوضح أن المسئولين فى الاندية، والإعلام عليهم دور كبير فى توحيد الجمهور، وكل شخص عليه دور فى مكانه، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص تقوم بنشر فيديوهات عنف على صفحات السوشيال ميديا وهذا غير مقبول.

وأشار الناقد الرياضى، إلى أن الجمهور المحترم هو الوحيد المتضرر من تلك الأشياء التي يقوم بها الأشخاص غير الصالحين.
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