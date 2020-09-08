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رياضة

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
وليد سليمان ومجدي
وليد سليمان ومجدي قفشة
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حسام الحارتي
علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على فوز النادي الأهلي، على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري .

وقال مرتضي منصور في تصريحات لفضائية " الزمالك"،: "سبب فوز الأهلي على حرس الحدود؛ استخدام وليد سليمان خاتم السحر".

وأضاف: "الأهلي عانى أمام الحرس لمدة 84 دقيقة، وعند نزول وليد سليمان بالخاتم السحري؛ فاز الفريق وسجل هدفا".

وواصل: "يجب أن يتنبه الجميع لهذا الأمر والكل يشيد بمهارات وليد سليمان ولكن السبب يرجع للخاتم والسحر الذي يستخدمه اللاعب ".

وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، أحرزهما وليد سليمان ومجدي أفشة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع وليد سليمان رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 مع الأهلي، ليفصله هدف وحيد عن محمد شريف لاعب إنبي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز برصيد 16 هدفًا.

وبهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
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