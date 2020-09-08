شاهد.. إقبال ضعيف على لجان إعادة انتخابات الشيوخ بـ الدقى وسط تكثيف أمنى

شهدت لجان الدقى تكثيفا أمنيا، وسط إقبال متوسط للتصويت والانتخاب بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بحي الدقي محافظة الجيزة، في أول يوم بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.





وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.





ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ 52 مرشحا على 26 مقعدا في 14 محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.