محافظ القاهرة لأسر المحروسة: الدولة كلها مهتمة بكم وتحت أمركم.. فيديو

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الدولة عازمة على القضاء نهائيا على المناطق العشوائية وتسكين قاطنيها في مساكن حضارية.









جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمساكن المحروسة ١ بحي السلام ثان لزيارة الأسر التي تم نقلها من منطقة سيدي فرج العشوائية بروض الفرج إلى المساكن الحضارية التي وفرتها لهم الدولة.









ووجه رسالة للمواطنين المنقولين للمشروع قائلا: "الدولة كلها مهتمة بيكو وتحت أمركم، ولو في أي مشكلات هنحلها على الفور".









وأكد محافظ القاهرة توافر وسائل مواصلات لخدمة أهالي الحي الجديد.









واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع الخدمات لهم، وتسلمهم الوحدات السكنية مجهزة ومفروشة.









وأعربت مجموعة من الاسر عن سعادتهم بالوحدات الجديدة قائلين: "كنا في خرابة واتنقلنا لعيشة نضيفة".







