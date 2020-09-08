مخاطر وفوائد.. كل ما لا تعرفينه عن كيتو دايت.. وأسرع نظام يحول جسمك لماكينة حرق للدهون

البيض المخفوق والقهوة



وجبة الغداء:



يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه.



وجبة العشاء:

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي.

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، ليست كل الأطعمة تحتوي على نسبة البروتين إلى الدهون الصحيحة إليك أطعمة عليك التوقف عن تناولها وأخرى عليك تناولها يقدمها موقع "هيلث".





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لا للكربوهيدرات



إن استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية تمامًا من النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية.











ابتعد عن العنب



يمكن أن يكون العنب اختيارًا خاطئًا للفاكهة للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو، حيث يحتوي على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى، مثل الليمون، لذلك يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.









توقف عن الجبن



يعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو ، فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على نظامك الغذائي، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.









الذرة وفعالية النظام

يشعر معظمنا أن الذرة نبات صحي يحتوي على عدد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، في حين أنه من الصحيح أن الذرة غذاء جيد للأشخاص الذين لا يتبعون نظام كيتو الغذائي، إلا أنه يمكن أن يكون سلبيًا للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو، الذرة غنية أيضًا بمحتوى الكربوهيدرات، مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.









الفول المدمس فى الكيتو دايت

فى الكيتو دايت،

أنواع عديدة من البقول غير مسموح بهاوذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة هضمه لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات المعقدة التى تستهلك جهدًا حتى يتم هضمه.