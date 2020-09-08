مخاطر وفوائد.. كل ما لا تعرفينه عن كيتو دايت.. وأسرع نظام يحول جسمك لماكينة حرق للدهون

- بالخطوات.. طريقة دايت الكيتو
- حالات ممنوعة من اتباع الكيتو دايت
- يحول جسمك لماكينة حرق.. أسرع ريجيم كيتو فى أسبوع
- مخاطر وفوائد.. كل ما لا تعرفينه عن الكيتو دايت
أطعمة عديدة يجب أن يتم تجنبها حتى لا تؤثر على فعالية الكيتو فإذا كنت ممن يفضلون حمية الكيتو إليك أطعمة عديدة يجب تناولها وأخرى يجب استبعادها تمامًا من النظام الغذائي لفقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
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ريجيم الكيتو في أسبوع:
وجبة الإفطار: اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم
البيض المخفوق والقهوة
وجبة الغداء:
يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه.
وجبة العشاء:
يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي.
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أطعمة مفيدة و"أخرى تبطئ حرق الدهون"
وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، ليست كل الأطعمة تحتوي على نسبة البروتين إلى الدهون الصحيحة إليك أطعمة عليك التوقف عن تناولها وأخرى عليك تناولها يقدمها موقع "هيلث".
لا للكربوهيدرات
إن استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية تمامًا من النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
ابتعد عن العنب
يمكن أن يكون العنب اختيارًا خاطئًا للفاكهة للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو، حيث يحتوي على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى، مثل الليمون، لذلك يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.
توقف عن الجبن
يعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو، فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على نظامك الغذائي، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.
الذرة وفعالية النظام
يشعر معظمنا أن الذرة نبات صحي يحتوي على عدد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، في حين أنه من الصحيح أن الذرة غذاء جيد للأشخاص الذين لا يتبعون نظام كيتو الغذائي، إلا أنه يمكن أن يكون سلبيًا للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو، الذرة غنية أيضًا بمحتوى الكربوهيدرات، مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.
الفول المدمس فى الكيتو دايتأنواع عديدة من البقول غير مسموح بها فى الكيتو دايت، وذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة هضمه لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات المعقدة التى تستهلك جهدًا حتى يتم هضمه.
فوائد ومخاطر الكيتو
وكشفت أخصائية التغذية، عن أبرز فوائد نظام الكيتو، حيث يعمل على التقليل من نوبات الصرع عند الأطفال وفقدان الوزن وعلاج السكري من النوع الثاني، كما ينصح الأطباء مرضى السرطان باتباع الكيتو مع العلاج الكيماوي والإشعاعي، و يساعد على تعزيز صحة الدماغ، والوقاية من ألزهايمر والخرف.
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من جانب آخر، كشفت سوسن غزال عن مخاطر نظام الكيتو، والتى تتمثل فى التسبب في فقدان نسبة كبيرة من الكتلة العضلية، وقد يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى، لأن تناول كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية يجعل البول أكثر حمضية ويزيد من مستويات الكالسيوم وحمض اليوريك فى الدم، ما يتسبب في تكونها وتنخفض كمية المياه المخزنة بالجسم عند التقليل من تناول الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، الذي يتسبب في التعرض للإمساك، والغثيان، والصداع.
ممنوعون من الكيتو دايت
وحذرت سوسن غزال، أخصائية التغذية، بعض الأشخاص من اتباع الكيتو
- مرضى السكري من النوع الأول، لأنهم يعتمدون على الأنسولين في العلاج واتباع نظام الكيتو يخفض نسبة السكر في الدم بشكل خطير.
- الحالات التي قامت باستئصال المرارة المسئولة عن هضم الدهون، التي يتطلب تناول الكثير منها عند اتباع نظام الكيتو.
- المصابون باضطرابات الغدة الدرقية، لأن نظام الكيتو قد يعرضها لبعض المضاعفات عند اتباعه.
وعليه عند رغبتك في خسارة الوزن عليك اتباع نظام صحي مدروس يحتوي على كامل العناصر الغذائية.