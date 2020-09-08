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اقتصاد

منهجية جديدة من الحكومة بإشراك المواطن في التخطيط للموازنة| تفاصيل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
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آية الجارحى
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر مقطع فيديو أهمية مبادرة الموازنة التشاركية ودورها في دعم عملية المشاركة المجتمعية.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الندوة التعريفية المنعقدة بجامعة الإسكندرية، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، حول موضوع الموازنة التشاركية ودورها فى تفعيل كفاءة الإنفاق العام فى ظل أزمة كوفيد 19.. وشاركت فى الندوة يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال والشراكات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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وأشارت نور الدين أن الحكومة المصرية لديها منهجية جديدة تعتمد على إشراك المواطن في التخطيط للموازنة لتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق والتوجيه.

وأوضحت نور الدين أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مبادرة الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية، لتحقيق عدة أهداف تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة والتعريف باستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، علاوة على تعزيز الشفافية والمساءلة من رصد وتحليل المشكلات المحلية وعمل تصور كامل لحلها ورفعها للوحدات المحلية والأحياء فى ملفات التخطيط المحلي، فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية بحيث يصبح المواطن شريكا أصيلًا في حل مشاكله المجتمعية.

ولفتت رئيس وحدة الاتصال والشراكات بالوزارة  إلى أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية أطلقت تطبيق " شارك" بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية فى المشروعات الجارى تنفيذها، كما أطلقت أيضًا مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ يعمل المرصد على تعريف المواطن بكل الخطوات التى قامت بها الدولة للقضاءعلى كورونا، ويتلقى المرصد كل الاستفسارات و الافكار التى من شأنها إحداث طفرة فى خطوات مواجهة الفيروس، إلى جانب تطبيق "الوزيرة تجيب" الذي يهدف إلى التواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا لإيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.
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