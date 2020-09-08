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فن

محمد كيلاني يشارك جمهوره كواليس مسلسل "الآنسة فرح 2"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:21 م
محمد كيلاني
محمد كيلاني
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ندى فكري
شارك الفنان محمد كيلاني صورة جديدة له من كواليس مسلسل الانسة فرح، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر كيلاني في الصورة خلف الكاميرا وكتب معلقًا: "on set الانسه فرح 2 ".

كانت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" بدأت تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.
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