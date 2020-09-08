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رياضة

جرينوود يعتذر عن فضيحة معسكر إنجلترا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:27 م
جرينوود لاعب منتخب
جرينوود لاعب منتخب إنجلترا
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القسم الرياضي
اعتذر ماسون جرينود لاعب منتخب إنجلترا، عن ارتكابه فعل غير أخلافي، وخرقعه لقواعد الحجر الصحي، خلال معسكر " الأسود الثلاثة" بـ إيسنلدا.

كان تقاير إنجليزية، أشارت أمس، الإثنين، أن ثنائي إنجلترا فيل فودين وماسون جرينوود، اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب الإنجليزي بـ أيسلندا، مؤخرا، كما خرقا قواعد الحجر الصحي.

وقرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يستبعدهما من مواجهة الدنمارك، المقرر لها، اليوم، الثلاثاء.

وقال جرنيوود في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد:" اعتذر للجميع عما حدث، لقد كان تصرفا غير مسؤولا أن أكسر قواعد الحجر الصحي".

وأضاف:" اللعب لمنتخب إنجلترا كان فخرا بالنسبة لي،  اعتذر لـ جاريث ساوثجيت على وجه الخصوص لأنني خذلته".

وتابع:" أعد جميع الجماهير، بالتعلم من هذا الدرس مستقبلا".
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