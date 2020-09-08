فتح الله فوزي: صندوق مصر السيادى يفتح أفاقا للاستثمار للجانب المصري واللبناني

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص المصري واللبناني يرى أن صندوق مصر السيادي، سيفتح آفاقا أكثر للاستثمار والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، والقطاع الخاص مترقب ولديه الرغبة الجادة في تحقيق أهداف الصندوق والمشاركة في الفرص الاستثمارية مع الصندوق السيادي، مؤكدًا على اهتمام الجانب المصري واللبناني باللقاء مع رئيس الصندوق في الوقت الذي يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا استثمارية وفرص واعدة في المجالات الإنتاجية والتنموية المختلفة.





وأضاف "فوزي"، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادي بمشاركة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، :"نتطلع من خلال هذا اللقاء للتعرف على خطط العمل والقطاعات المختلفة، وإمكانيات الشراكة والاستثمار لتحقيق التكامل الحقيقي والفعال بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء الصندوق يعد أحد خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ 6 سنوات، ولذا فهو خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات المصرية للأجيال القادمة والاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة المصري.





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وتابع: "أعتقد أنه في ظل هذه الإدارة المتميزة والشخصيات الاقتصادية البارزة من خبراء الاستثمار القائمين علي إدارة الصندوق السيادي سيتم الاستفادة بما تمتلكه مصر من ثروات وإمكانيات وأصول بهدف تنوع مصادر الدخل وتنمية الثروات للأجيال القادمة".

وأشار "فوزي"، إلى مبادرة الجمعية، بالتعاون مع عدة منظمات لرجال الأعمال وجمعيات خيرية، لتقديم الدعم للأشقاء اللبنانيين لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، والتي خلفت أضرار كبيرة في عموم العاصمة بيروت، موجهًا الدعوة إلى مجتمع الأعمال المصري واللبناني للتضامن والمشاركة مع هذه المبادرة.