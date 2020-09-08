AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

فتح الله فوزي: صندوق مصر السيادى يفتح أفاقا للاستثمار للجانب المصري واللبناني

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:29 م
الفرص الاستثمارية
الفرص الاستثمارية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص المصري واللبناني يرى أن صندوق مصر السيادي، سيفتح آفاقا أكثر للاستثمار والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، والقطاع الخاص مترقب ولديه الرغبة الجادة في تحقيق أهداف الصندوق والمشاركة في الفرص الاستثمارية مع الصندوق السيادي، مؤكدًا على اهتمام الجانب المصري واللبناني باللقاء مع رئيس الصندوق في الوقت الذي يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا استثمارية وفرص واعدة في المجالات الإنتاجية والتنموية المختلفة.

وأضاف "فوزي"، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادي بمشاركة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، :"نتطلع من خلال هذا اللقاء للتعرف على خطط العمل والقطاعات المختلفة، وإمكانيات الشراكة والاستثمار لتحقيق التكامل الحقيقي والفعال بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء الصندوق يعد أحد خطوات الإصلاح الاقتصادي  الذي بدأ منذ 6 سنوات، ولذا فهو خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات المصرية للأجيال القادمة والاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة المصري.

اقرأ أيضا:

وتابع: "أعتقد أنه في ظل هذه الإدارة المتميزة والشخصيات الاقتصادية البارزة  من خبراء الاستثمار القائمين علي إدارة  الصندوق السيادي سيتم الاستفادة بما تمتلكه مصر من ثروات وإمكانيات وأصول بهدف تنوع مصادر الدخل وتنمية الثروات للأجيال القادمة".
 
وأشار "فوزي"، إلى مبادرة الجمعية، بالتعاون مع عدة منظمات لرجال الأعمال وجمعيات خيرية، لتقديم الدعم للأشقاء اللبنانيين لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، والتي خلفت أضرار كبيرة في عموم العاصمة بيروت، موجهًا الدعوة إلى مجتمع الأعمال المصري واللبناني للتضامن والمشاركة مع هذه المبادرة.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: قانون منح الجنسية المصرية يساهم في زيادة الاستثمارات

صدقى: 5 حالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب بقيم مالية محددة

المصرية اللبنانية: القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية يساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية.. مطالب بالسماح للقطاع الخاص ببيع العقارات للأجانب.. و5 حالات لمنح الجنسية للأجانب

المصرية اللبنانية تبحث الاستفادة من الصندوق السيادى فى زيادة الاستثمارات

ترشيحاتنا

بعد رمضان صبحي.. 3 صفقات من العيار الثقيل على رادار بيراميدز أبرزها نجم الزمالك

بتقديم عرض بـ10 ملايين يورو| برشلونة يتحرك لضم جارسيا من مانشستر سيتي

كهربا يعود لمران الأهلي اليوم

وزير التعليم: تخفيض كثافات الطلاب من 80 لـ 15

تراجع 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020

مينا عطا يحتفل بعيد زواجه الثاني برومانسية

AdvertisementS

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف أناني.. لحظة القبض على مصابة بـ كورونا عرضت حياة مصيفين للخطر

دراسة تحذر من الزيوت النباتية .. تعرف على بدائلها

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور