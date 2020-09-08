AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جوتيريش: المغرب سيكون له تأثير إيجابي على الحوار السياسي الليبي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:35 م
المغرب سيكون له تأثير
المغرب سيكون له تأثير إيجابي على الحوار السياسي الليبي
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ معلنا دعمه الكامل.

ووفقا لموقع "ليبيا مباشر"، أصدر المتحدث الرسمي باسم جوتيريش ،ستيفان دوجاريك، بيانا أكد فيه ثقة الأمم المتحدة في أن دور المغرب سيكون له تأثير إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي.

وبدور، قال الاتحاد الأوروبي إن التزام الوفدين الليبيين بحل سلمي أمر مشجع.

وانطلقت اليوم، الثلاثاء، الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية في المغرب وسط احتمالات تمديدها ليومين إضافيين، حسبما أفادت العربية، في نبأ عاجل لها.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، يهدف الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وانطلقت جولة المشاورات التمهيدية بين‭‭‭ ‬‬‬وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، الأحد في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية تؤكد تمسكها بوقف إطلاق النار ودعم حوار سياسي جاد في ليبيا

مجلس النواب الليبي: توجه إلى حوار وطنى برعاية مبعوث الأمم المتحدة..فيديو

الرئيس التونسي يعلن استعداد بلاده لاستضافة حوار بين الفرقاء الليبيين

افتتاح جلسة الحوار الليبي في الرباط .. بوريطة يطالب بإعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية

المغرب: الحوار هو السبيل لحل أزمة ليبيا.. ولا ندعم طرفا على حساب الآخر

انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية في المغرب

ترشيحاتنا

كيف أحسب الصلاة الفائتة عن عدة سنوات وهل التوبة تكفي .. الإفتاء تجيب

هنبدأ يوم 17 أكتوبر..طارق شوقي: المدارس الدولية لها استثناءات

في حوار سابق لها .. ستونة: سافرت من السودان لمصر بسبب الغيرة

الفنان محمد صبحي عن انتقال رمضان لـ بيراميدز: لو مراتك عايزة تطلق هتعمل ايه

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

بلا شفقة.. امرأة تحتجز والدها المريض رغمًا عنه في ظروف غير إنسانية

AdvertisementS

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف أناني.. لحظة القبض على مصابة بـ كورونا عرضت حياة مصيفين للخطر

دراسة تحذر من الزيوت النباتية .. تعرف على بدائلها

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور