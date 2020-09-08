بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة ..عودة نظام تحسين المجموع

قال وزير التربية والتعليم ، طارق شوقي ، إن النظام الجديد للثانوية العامة ، سيشهد امتحانين للطلاب ، وذلك لإعطائهم الفرصة لتحسين درجاتهم ، في حالة الحصول على درجات غير جيدة في بعض المواد .





وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم ، بشأن مستجدات العام الدراسي الجديد ، أن الامتحان الاول لطلاب الثانوية العامة ، سيكون في شهر يونيو ، وفي حالة حصول الطالب على درجات سيئة في بعض المواد ، يمكنه إعادة امتحان تلك المواد ، أو جميعها ، في شهر أغسطس ، متابعا " المجتهد يدخل الجامعة " .





وأشار "شوقي " ، إلى أن الوزارة قررت تعميم سياسة "أكثر من فرصة " ، لطلاب الثانوية العامة ، كنظام جديد ، لتحسين مستوى الطلاب .