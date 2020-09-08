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توك شو

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة ..عودة نظام تحسين المجموع

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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نورهان رأفت
قال وزير التربية والتعليم ، طارق شوقي ،  إن النظام الجديد للثانوية العامة ، سيشهد امتحانين للطلاب ، وذلك لإعطائهم الفرصة لتحسين درجاتهم ، في حالة الحصول على درجات غير جيدة في بعض المواد .

وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم ، بشأن مستجدات العام الدراسي الجديد ، أن الامتحان الاول لطلاب الثانوية العامة ، سيكون في شهر يونيو ، وفي حالة حصول الطالب على درجات سيئة في بعض المواد ، يمكنه إعادة امتحان تلك المواد ، أو جميعها ، في شهر أغسطس ، متابعا " المجتهد يدخل الجامعة " .

وأشار "شوقي " ، إلى أن الوزارة قررت تعميم سياسة "أكثر من فرصة " ، لطلاب الثانوية العامة ، كنظام جديد ، لتحسين مستوى الطلاب .
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