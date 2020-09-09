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برلمان

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات جديدة لمواجهة بلطجة السايس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
غرامة
غرامة
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عبد الرحمن سرحان
أصدر مجلس النواب قانون تنظيم انتظار المركبات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، والذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة لتتم ممارستها.

ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة لتتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
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