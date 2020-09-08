غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تدعو أعضاءها لسرعة تقديم مستنداتها لصرف الدفعة الثانية من إعانات صندوق الطوارئ

أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالقطاع السياحي والمستوفاة كافة شروط الصرف.





وأوضح أن هذه الإعانة قررت الحكومة صرفها من صندوق الطوارئ نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.





وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المباحثات مع الصندوق استمرت طوال الفترة الماضية مع المسئولين بالصندوق، حتى تم عقد اجتماع أول سبتمبر الجارى في مقر الصندوق، بحضور كل من وحدى الكردانى عضو مجلس إدارة الصندوق، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأسبق، ومحمد عبد الله ، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد للاتفاق على الموعد المحدد لإخطار المنشآت السياحية بموعد بدء تلقى طلباتها للحصول على الدفعة الثانية من الإعانة من قبل الصندوق.





ودعا المصرى ، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف الدفعة الأولى سرعة التقدم بالمستندات التى طلبها الصندوق لصرف الإعانة إلى الغرفة حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للاتحاد لمراجعتها واعتمادها لإرسالها للصندوق للانتهاء من صرف الإعانة الثانية سربعًا.





وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشأة للإتحاد متضمنًا الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة.





كما تشمل المستندات تقديم المنشآة لطلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني للشركة "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب" يقر فيه بعدم إستفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع إعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والإتحاد المصرى للغرف السياحية.





وأشار المصرى، إلى أن الإتحاد المصرى للغرف السياحية سيقوم باستلام طلبات صرف الدفعة الثانية من المنشآت واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشآت والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشآت للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقًا لسجلات الاتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، وأن يتم إستيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت Excel Sheet.



