زيادة الأقبال علي لجان انتخابات جولة الإعادة بالشيوخ في لجان الهرم

حرص عدد كبير من الناخبين بلجان الهرم في المشاركة بالتصويت مع انكسار حرارة الشمس، وذلك باليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة ، للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات.





كما حرص عدد من المتطوعين أمام اللجان الإنتخابية بشارعي فيصل والهرم علي توزيع الكمامات علي الناخبين، كما حرصت المحافظة علي لصق الإرشادات علي أبواب اللجان وتوفير بوابات للتطهير من فيروس كورونا.













ويتنافس في جولة الإعادة بمحافظة الجيزة المرشحان عمرو إبراهيم علي محمد القماطي، ومصطفى يوسف أبوزيد رضوان على مقعد فردي.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خوض 14 محافظة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وهي محافظات، محافظة الجيزة ومحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد ومحافظة القليوبية ومحافظة الإسماعيلة وحافظة المنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.



