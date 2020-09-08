AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

"ستونة".. غنت الفلكلور السوداني.. عرفت طريق الشهرة عبر "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:36 م
ستونة في في فيلم
ستونة في في فيلم صعيدي رايح جاي
Advertisements
عبدالله قدري
رحلت "ستونة" الممثلة والمطربة السودانية ، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 58 عاما، بعد أزمة صحية تعرضت لها، دخلت على إثرها العناية المركزة.


ستونة فنانة سودانية من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالخرطوم، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.


يعد ظهورها السينمائي الأول الأبرز في مصر عبر بوابة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم "محمد هنيدي" وغنّت فيه أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، إلا أنها ايضا شاركت النجم "عادل إمام" في فيلم "هالو أمريكا" و "أمير الظلام"، ولعبت دورا بطوليا مع الزعيم في الفيلمين، حيث قامت بدور سيدة زنجية أمريكية في فيلم هالو أمريكا، وكان عادل إمام يمثل الجانب العربي والذي يأتي لأمريكا من أجل الارتباط والزواج بها.


ستونة التي انتقلت للعيش في القاهرة بسبب الغيرة من النجوم وخاصة من لبنان، ولتحقيق حلمها في الشهرة، تقول في تصريحات تليفزيونية لها: "جئت مصر بسبب الغيرة، لأني منذ طفولتي أجد فنانين من لبنان والخليج يأتون لمصر وينتشرون، ويصنعون اسما لهم، فقلت إننا كسودانيين أولى بهذا، وسابقا كانت مصر والسودان دولة واحدة، فذهبت لوالدتي وقلت لها إني أمثل وأرقص وأغني، وسأذهب إلى مصر، وبالفعل جئت مصر".


وقالت ستونة عن عملها في مجال حفلات الحنة للعروس، تقول اخترعت آلة موسيقية شبيهة بالدلوكة، ولأنها تسافر للخارج كثيرا فالفخار يحدث له كسور، فذهبت إلى النحات وطلبت منه صنع آلة شبيهة بها، ولكن من إطار ومفاتيح لعمل إيقاع موسيقي يتم استخدامه في الحفلات.


قامت ستونة في مصر بعمل فلكلور سوداني مصري، فعندما يكون لديها ليلة حناء، تستخدم حناء بها محلبية وهو عطر يصنع في السودان، مخصوص للحناء، ويوضع أيضا خلطات يتم مزجها سويا، كما كانت تقوم بتصميم الإكسسوارات والملابس الخاصة بنفسها.


كما قدمت ستونة مع سمير غانم فوازير"عريس حول العالم" وأيضًا فوازير "منستغناش" مع النجمة نادين. ثم اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائيا مع الفنانة مى كساب  فى أغنية "البنية".


نعى الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، الفنانة السودانية ستونة، قائلًا: "ربنا يرحمك يا ستونة، البقاء لله"، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، صورة له مع الفنانة السودانية الراحلة من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

بعد وفاة ستونة.. هاللو أمريكا وصعيدي في الجامعة الأمريكية أبرز أعمالها

شوكولاته أشهر أغاني الراحلة ستونة .. فيديو

نقل جثمان ستونة إلى مثواها الأخير بمقابر الجالية السودانية بأكتوبر

محمد هنيدي ينعى ستونة: ربنا يرحمك

في حوار سابق لها .. ستونة: سافرت من السودان لمصر بسبب الغيرة

ترشيحاتنا

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدورى حتى لو تعاقد مع ميسي

ملكة جمال مصر تكشف عن أولى تجاربها السينمائية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

الطفلة المعجزة.. فتاة تعود من غيبوبة قاتلة بعد تناول دواء الهلوسة

AdvertisementS

فضيحة في المنصورة.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليًا بموافقة الأهل

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد