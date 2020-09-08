"ستونة".. غنت الفلكلور السوداني.. عرفت طريق الشهرة عبر "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

رحلت "ستونة" الممثلة والمطربة السودانية ، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 58 عاما، بعد أزمة صحية تعرضت لها، دخلت على إثرها العناية المركزة.









ستونة فنانة سودانية من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالخرطوم، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.









يعد ظهورها السينمائي الأول الأبرز في مصر عبر بوابة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم "محمد هنيدي" وغنّت فيه أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، إلا أنها ايضا شاركت النجم "عادل إمام" في فيلم "هالو أمريكا" و "أمير الظلام"، ولعبت دورا بطوليا مع الزعيم في الفيلمين، حيث قامت بدور سيدة زنجية أمريكية في فيلم هالو أمريكا، وكان عادل إمام يمثل الجانب العربي والذي يأتي لأمريكا من أجل الارتباط والزواج بها.









ستونة التي انتقلت للعيش في القاهرة بسبب الغيرة من النجوم وخاصة من لبنان، ولتحقيق حلمها في الشهرة، تقول في تصريحات تليفزيونية لها: "جئت مصر بسبب الغيرة، لأني منذ طفولتي أجد فنانين من لبنان والخليج يأتون لمصر وينتشرون، ويصنعون اسما لهم، فقلت إننا كسودانيين أولى بهذا، وسابقا كانت مصر والسودان دولة واحدة، فذهبت لوالدتي وقلت لها إني أمثل وأرقص وأغني، وسأذهب إلى مصر، وبالفعل جئت مصر".









وقالت ستونة عن عملها في مجال حفلات الحنة للعروس، تقول اخترعت آلة موسيقية شبيهة بالدلوكة، ولأنها تسافر للخارج كثيرا فالفخار يحدث له كسور، فذهبت إلى النحات وطلبت منه صنع آلة شبيهة بها، ولكن من إطار ومفاتيح لعمل إيقاع موسيقي يتم استخدامه في الحفلات.









قامت ستونة في مصر بعمل فلكلور سوداني مصري، فعندما يكون لديها ليلة حناء، تستخدم حناء بها محلبية وهو عطر يصنع في السودان، مخصوص للحناء، ويوضع أيضا خلطات يتم مزجها سويا، كما كانت تقوم بتصميم الإكسسوارات والملابس الخاصة بنفسها.









كما قدمت ستونة مع سمير غانم فوازير"عريس حول العالم" وأيضًا فوازير "منستغناش" مع النجمة نادين. ثم اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائيا مع الفنانة مى كساب فى أغنية "البنية".









نعى الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، الفنانة السودانية ستونة، قائلًا: "ربنا يرحمك يا ستونة، البقاء لله"، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، صورة له مع الفنانة السودانية الراحلة من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".



