"مبنية على التنوع".. أسامة هيكل: المنع أصبح غير متواجد في الإعلام المصري .. فيديو

قال اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، إن من ضمن مهام وزارة الإعلام هي معرفة تصنيف اعلامنا وسط المؤسسات الإعلامية الدولية .





وأضاف أسامة هيكل خلال لقائه على قناة فرنسا 24 ،: اننا الان على اتصال مع وسائل الإعلام الدولية لمعرفة ما يتم تصنيف الاعلام من خلاله مؤكدا على انهم يعتمدون على مصادر قليلة في جمع المعلومات .





،: أننا الآن نتحدث في موضوعات لم يمكننا أن نطرحها في الاونة الاخيرة وهذا بسبب ان الاعلام اصبح مفتوح . وأوضح أسامة هيكل الآنأن





وتابع : أن الآن المنع أصبح غير متواجد وذلك بسبب تعدد وسائل الاتصال التي يملكها المواطن الآن ومن ضمنها التليفون المحمول .



