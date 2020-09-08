"مبنية على التنوع".. أسامة هيكل: المنع أصبح غير متواجد في الإعلام المصري .. فيديو

قال اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، إن من ضمن مهام وزارة الإعلام هي معرفة تصنيف اعلامنا وسط المؤسسات الإعلامية الدولية .
وأضاف أسامة هيكل خلال لقائه على قناة فرنسا 24 ،: اننا الان على اتصال مع وسائل الإعلام الدولية لمعرفة ما يتم تصنيف الاعلام من خلاله مؤكدا على انهم يعتمدون على مصادر قليلة في جمع المعلومات .
وأوضح أسامة هيكل ،: أننا الآن نتحدث في موضوعات لم يمكننا أن نطرحها في الاونة الاخيرة وهذا بسبب ان الاعلام اصبح مفتوح .
وتابع : أن الآن المنع أصبح غير متواجد وذلك بسبب تعدد وسائل الاتصال التي يملكها المواطن الآن ومن ضمنها التليفون المحمول .
واستكمل : أن السياسة الإعلامية المصرية الآن مبنية على التنوع مع وجود جميع الآراء بناء على معلومات مدققة حتى يتفاهم المواطنين مع المعلومة.