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مفاجأة.. أستاذ المناهج: اللي هيجيب 80% في الثانوية العامة العام المقبل هيبقى الأول

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:11 م
طلاب
طلاب
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عادل نصار
أشاد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بنظام التعليم الجديد في الثانوية العامة، مؤكدا أن النظام يؤهل الطلاب لدخول الجامعة.

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزارة التعليم تريد الغاء فكرة الدروس الخصوصية، مضيفا أن الثانوية العامة ستكون بشكل جديد ولا غش ولا أي ازمة.

وتابع الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن :"اللي هجيب 80% في الثانوية العامة العام المقبل هيبقي الأول".

وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن الثانوية العامة شرط أساسي لدخول الجامعة وليس شرط كامل وهناك اختبارات لكل كلية قبل القبول بها.

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