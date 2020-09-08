الكونجرس الأمريكي رفع قضية على محمد صبحي.. أسرار تكشف لأول مرة عن أزمة فارس بلا جواد

حكى الفنان محمد صبحى لأول مرة كواليس وأسرار عن مسلسله فارس بلا جواد، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه على "فيسبوك".

وقال أن المسلسل تعرض لمشكلة عالمية، خاصة بعدما أستدعت السفارة الأمريكية أبطال العمل للتحقيق معهم، وتابع أنه أكتشف أن ماحدث كان بسبب إستدعائهم لفريق أمريكي يقوم بعمل الماسكات الخاصة بالمسلسل، وكان من بينهم يهودي متعصب لإسرائيل.

وتابع أن هذا الفريق طلب من صناع المسلسل أن يأتوا لهم بنسخة مترجمة من المسلسل ليذهبوا بها إلى أمريكا ويستكملوا تحضير الماسكات الخاصة بالعمل، ولكن ماحدث كان عكس هذا، حيث قام أحد أعضاء هذا الفريق بعرض المسلسل على الكونجرس لمنع عرضه، وأتهموا الفنان محمد صبحي كعدو للسامية،وتم عمل قضية له في لاهاي، بعد الإطلاع على العمل، وطالبوا بعدم إذاعة المسلسل، والتحقيق مع صبحي.

فارس بلا جواد يدور حول حافظ نجيب، الطفل الذي تربى بين عائلة أمه الثرية وأبيه الفقير ضابط الشرطة الذي تزوج أمه لأنه نشأ لدى عائلتها منذ صغره، تتحول الأحداث بعد مقتل والده، حيث يقسم (حافظ) على الانتقام لوالده ولكل من يُظلم في بلده، وذلك في عهد الاحتلال الإنجليزي.





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