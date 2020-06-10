بعد تعافيها من كورونا.. كريم قاسم لـ إيمان العاصي: فخور بيكي

هنّأ الفنان كريم قاسم، الذي أعلن منذ أيام، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، الفنانة ايمان العاصي ؛ بعد أن أعلنت هي الأخرى شفاءها التام من الفيروس.





وكتب كريم قاسم عبر انستجرام: "انا فخور بيكي، وشكرا على مشاركتك، والف حمد الله على سلامتك".





اقرأ أيضا:





وكانت الفنانة إيمان العاصي، قد نشرت فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، تروي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.





وقالت:" اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي ، إيجابي ، آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم ، طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".





وأوضحت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة؛ خوفا على المقربين منها، وقالت : "ما تخوفوش الناس اللى عندهم كورونا، عشان أنا خُفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".