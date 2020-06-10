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فن

بعد تعافيها من كورونا.. كريم قاسم لـ إيمان العاصي: فخور بيكي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
هنّأ الفنان كريم قاسم، الذي أعلن منذ أيام، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الفنانة ايمان العاصي؛ بعد أن أعلنت هي الأخرى شفاءها التام من الفيروس.

وكتب كريم قاسم عبر انستجرام: "انا فخور بيكي، وشكرا على مشاركتك، والف حمد الله على سلامتك".

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وكانت الفنانة إيمان العاصي، قد نشرت فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، تروي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت:" اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي، إيجابي، آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم، طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".

وأوضحت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة؛ خوفا على المقربين منها، وقالت : "ما تخوفوش الناس اللى عندهم كورونا، عشان أنا خُفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".
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