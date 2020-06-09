أنا متعافية الآن.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت:" اكتسفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي أخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، ، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة، وقالت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها".

وتابعت: "متخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".





كما نشرت الفنانة إيمان العاصي مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك

وظهرت إيمان العاصي في فيديو كوميدي وهي تلعب مع ابنتها قائلة :هتنامي امته، وترد ابنتها: زهقت من العيشه معاكي

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وكانت إيمان العاصى قد اعتذرت عن عدم المشاركة في أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.