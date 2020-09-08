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تعليم

7 معلومات عن تطبيق " اسأل معلم " الذي أعلن عنه وزير التعليم اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:13 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تستحدث خلال العام الدراسي الجديد تطبيقا إلكترونيا جديدا اسمه اسأل معلم .

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وقال وزير التربية والتعليم أن التفاصيل المتاحة عن هذا التطبيق الالكتروني الجديد حتى الان تتمثل فيما يلي :

- سيكون هذا التطبيقاسأل معلم متاحة للصفوف من  لصف الثالث الاعدادي حتى الثالث الثانوي.
-هذا التطبيق سيكون مثل ابليكيشن اوبر الخاص بنقل الافراد الذي يطلب فيه المواطن الخدمة بدون ان يختار من سيلبيها له
-الطالب الذي لديه سؤال سيرسله على هذا التطبيق الالكتروني وسيصله فورا رد على هذا السؤال سواء من خلال استاذ معين او مجموعة اساتذة بشكل اوتوماتيكيا 

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-تطبيق اسأل معلم سيكون عبارة عن برنامج للرد على اسئلة الطلاب اونلاين 
- يمكن استخدام هذا التطبيق من اي موبايل 
-المعلمين سوف يشتركون مع وزارة التربية والتعليم في هذا الابليكشن
- وزارة التربية والعليم سوف تعلن المزيد من التفاصيل بشأن هذا التطبيق في وقت لاحق.

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، في حضور السيد الوزير أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2019/2020، في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.

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