مؤسس التيار الوطني: الشعب المصري لفظ الإخوان وقنواتهم بفضل وعيه

صرح اللواء طارق المهدي مؤسس التيار الوطني المصري ومحافظ الإسكندرية الأسبق، بأن جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها التى تخدم أجندة قوى الشر طوال الوقت تسعى بكل قوتها تشويه الصورة العامة للمشروعات القومية أو مؤسسات الدولة.





وأكد المهدي، أن الجماعة فشلت بسبب إدراك وإستيعاب المواطنين بما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي من مخططات وأفكار خبيثة من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والأخبار المفبركة.





كما أكد أن الشعب يعي تماما أن قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان الإرهابية منابر هدم وشر ويتنفسون كذبا وقد لفظوها كما لفظوا هذه الجماعة التي تكن كل الكره والشر للعالمين العربي والإسلامي.





وألمح إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني انقسامات وتخبطات شديدة الآن بسبب عدم رضا شباب الجماعة عن تعيين إبراهيم منير مرشدا جديدا للجماعة بعد القبض على محمود عزت الرجل الأول في الجماعة الإرهابية.