بعد تأكيد غيابه عن مواجهة الأهلي.. باهر المحمدي يبدأ فترة التأهيل خلال أيام بسبب الإصابة

يخضع باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لفترة تأهيل، بعد تعرضه لإلتهابات في إصابته السابقة في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، خلال مشاركته ضمن صفوف فريقه أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.





ويحتاج "المحمدي" فترة لا تقل عن شهرين، للتأهيل من الإصابة التي تعرض لها من جديد، في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.





كما انفرد صدى البلد رسميًا.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي أمام الأهلي بسبب الإصابة









وتأكد غياب باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقيه أمام فريق الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.





وغاب "المحمدي" عن التدريبات الجماعية للفريق

اليوم، للعلاج.





وكان باهر المحمديتقد تعرض

للاصابة في الرباط الخلفي للركبة، خلال مباراة الإسماعيلي والجونة مارس الماضي، وخضع لفترة تأهيل، قبل أن يشارك مع الاسماعيلي .