بعد تأكيد غيابه عن مواجهة الأهلي.. باهر المحمدي يبدأ فترة التأهيل خلال أيام بسبب الإصابة

يخضع باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لفترة تأهيل، بعد تعرضه لإلتهابات في إصابته السابقة في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، خلال مشاركته ضمن صفوف فريقه أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.
ويحتاج "المحمدي" فترة لا تقل عن شهرين، للتأهيل من الإصابة التي تعرض لها من جديد، في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.
كما انفرد صدى البلد رسميًا.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي أمام الأهلي بسبب الإصابة
وتأكد غياب باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقيه أمام فريق الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.
وغاب "المحمدي" عن التدريبات الجماعية للفريق
اليوم، للعلاج.
وكان باهر المحمديتقد تعرض
للاصابة في الرباط الخلفي للركبة، خلال مباراة الإسماعيلي والجونة مارس الماضي، وخضع لفترة تأهيل، قبل أن يشارك مع الاسماعيلي .
يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة، بترتيب جدول الدوري العام.