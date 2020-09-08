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رياضة

لاعب بترول أسيوط يجري عملية رباط صليبي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أجرى لاعب وسط الفريق الأول بنادي بترول أسيوط أحمد ممدوح  عملية قطع الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب خلال تدريبات الفريق .

قرر مجلس الادارة الاتفاق مع طبيب متخصص بأحدى مستشفيات أسيوط وتحت قيادة طبيب الفريق ،واجرى اللاعب الفحوصات الطبيبة اللازمة والتى اكدت بوجود قطع في الرباط الصليبي للركبة وضرورة التدخل الجراحى ،حتى يتمكن اللاعب من العودة للملاعب بعد الفترة المقرر غيابه عنها وهى حوالي 6 أشهر ويعقبها برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي حتى يكون جاهزا للدخول في التدريبات الخاصة بالفريق  .

يذكر أن تأكد إصابة احمد ممدوح لاعب الفريق ، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة 6 أشهر. 

وكان لاعب وسط الفريق أحمد ممدوح قد أصيب خلال تمرين الفريق الليلي بالأمس ، ضمن استعدادات الفريق لإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أن يغادره مصابا، وتكشف الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي .
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