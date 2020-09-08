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أخبار العالم

كورونا يضرب إسرائيل بقوة.. إغلاق ليلي و3514 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 3514 بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة جاءت بعد إجراء اكثر من 40 ألف تحليل لكشف الاصابة بفيروس كورونا.
وارتفع عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 137159 إصابة منذ بداية تفشي الفيروس.
وبلغ عدد الوفيات من جراء الاصابة بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الثلاثاء 1040 حالة وفاة، فيما يخض 143 شخصا لأجهزة التنفس الصناعي. ووصف الوزارة الحالة الصحية لنحو 454 مصابا بأنه صعب وخطير.
وبدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاغلاق الليلي في أربعين بلدة حمراء في انحاء إسرائيل، نحو ثلاثين منها عربية ودرزية، وخلال جولة في بيت شيمش اكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان هذه الخطوة حيوية لتخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف نتنياهو أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس المحلية والقيادات الميدانية لتحسين مواجهة الوباء. وأشار الى انه اوعز الى الجهات المعنية بدفع قدمًا اجراء فحوص اسرع تعطي أجوبة في غضون اقل من ساعة.
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