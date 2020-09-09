سكان منطقة المعتمدية بالجيزة يستغيثون: مياه الشرب لا تصلح للاستخدام الآدمي

استغاث المواطن عصام أحمد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.





ويقول فى رسالته: مياه الشرب لدينا بالمنطقة لا تصلح للاستخدام الادمى مطالبا بتحليلها للوقوف على جودتها .





مؤكدًا رغم التقدم بعدة شكاوى لوضع حل دون رد وعدم تمكن الأهالى من توفير احتياجاتهم من المياه مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم تمكنهم من إجراء النظافة الشخصية

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



