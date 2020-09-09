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بين الناس

سكان منطقة المعتمدية بالجيزة يستغيثون: مياه الشرب لا تصلح للاستخدام الآدمي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عصام أحمد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.  

ويقول فى رسالته: مياه الشرب لدينا بالمنطقة لا تصلح للاستخدام الادمى مطالبا بتحليلها للوقوف على جودتها . 

مؤكدًا رغم التقدم بعدة شكاوى لوضع حل دون رد وعدم تمكن الأهالى من توفير احتياجاتهم من المياه مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم تمكنهم من إجراء النظافة الشخصية
للتواصل مع القارئ / 01144343657

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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