أنثى ثعبان تضع بيضا دون أن تخالط ذكرا لمدة 15 عاما.. شاهد

أثارت أقدم أنثى ثعبان في حديقة حيوان سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، دهشة العاملين بها، بعد أن وضعت بيضًا دون أن تتزوج من ثعبان ذكر منذ 15 عامًا.





ووفقًا لموقع "11 ألايف"، نجحت أنثى الثعبان في تحقيق ما يبدو أنه إنجاز مستحيل، بعد وضع البيض هذا الصيف على الرغم من أنها لم تكن مع شريك ذكر منذ أكثر من عقد.





وأعلنت الحديقة، اليوم هذا النبأ، لافتة إلى أن هذه الانثى من نوع "ثعبان الكرة" وضعت بيضها في 23 يوليو الماضي.





وتبلغ تلك الأنثى أكثر من 50 عامًا، وتعد أقدم ثعبان موثق في حديقة حيوان، بالإضافة إلى أنها لم يكن لديها زوج منذ أكثر من 15 عامًا.





وأرجعت الحديقة سبب وضعها البيض في هذا التوقيب إلى أمرين، هما أن ثعابين الكرة يمكن أن تتكاثر جنسيًا ولا جنسيًا، مما يعني أن الأفعى لن تحتاج إلى شريك لإنتاج البيض، علاوة على ذلك، من المعروف أن الثعابين تخزن الحيوانات المنوية لتخصيب البويضات في وقت لاحق.





ولذلك يخطط موظفو حديقة الحيوان لمعرفة السبب الرئيسي من الأمرين.



