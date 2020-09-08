مياه الشرب: انتهاء نقل الخطوط المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن الانتهاء من أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة .





وأوضحت _فى بيان لها_ أنه تم إعادة ضخ المياه بالنقطة رقم (1) بمدخل مدينة الحمام بعد 8 ساعات من القطع بدلا من 36 ساعة، وأيضا إعادة ضخ المياه بباقي النقاط بعد 24 ساعة من القطع بدلا من 36 ساعة.





وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على أن تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق بين الشركات التابعة ساهمت فى سرعة إنهاء الأعمال.



