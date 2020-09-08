AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أجرت إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، زيارة ميدانية لعددا من المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، ورافقها خلال الزيارة عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة.

وتضمنت الزيارة تفقد معبد كلابشة وجبل السلسلة و معبد كومبو ومتحف التمساح.

 وأشارت زيدان إلى أنه تم متابعة كافة خدمات الزائرين داخل المواقع الاثرية والتي نفذتها الوزارة لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف لتحسين تجربة الزائرين، من خلال اللوحات الإرشادية ومسار الزيارة ومراكز الزوار ودورات المياه والمظلات وسلات القمامة المصممة لإعادة التدوير وكتيبات ومطويات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تحديد مسارات وخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة. 

كما شملت الزيارة ايضا المسلة الناقصة و القباب الفاطمية و معبد ايزيس ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومعبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة الفنتين، ومن المقر أن تستمر الزيارة لتشمل المعابد الصخرية عمدا ووادي السبوع ومعبدي أبو سمبل.

يأتي ذلك في إطار خطة أعمال وزارة السياحة والآثار لاستئناف السياحة الثقافية والاستعداد لاستقبال الزائرين.
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فلافيو يوجه نصيحة لـ جيرالدو مع الأهلي.. تفاصيل

حفيد كمال الشناوى تريند بعد إصابة ابنه وزوجته بـ فيروس كورونا

أخبار النادي الأهلي .. عودة كهربا والشحات.. وقبول تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسب المُعطيات الصحّية.. سلطنة عمان تستأنف الرحلات الدولية أول أكتوبر

شادي محمد يهاجم إشارة رمضان صبحي بـ الصمت: وشه أصفر والندم قادم

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

AdvertisementS

لمخالفتهما الشريعة والقانون.. مطالبات بالقبض على فتاتين أعلنتا زواجهما مثليًا .. ومصدر أمني يرجح: حسابات وهمية

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

تظاهرات المنيب.. أحمد موسى يفتح النار على الأخوان وتحذير عاجل للمواطنين

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

دراسة: السكر والضغط يُحدان من قدراتك العقلية.. تفاصيل

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

خاص.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور

بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد

دون أدوية .. 3 طرق للتعامل مع مرضى التهاب الكبد