مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان

أجرت إ يمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، زيارة ميدانية لعددا من المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان ، ورافقها خلال الزيارة عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة.





وتضمنت الزيارة تفقد معبد كلابشة وجبل السلسلة و معبد كومبو ومتحف التمساح.





وأشارت زيدان إلى أنه تم متابعة كافة خدمات الزائرين داخل المواقع الاثرية والتي نفذتها الوزارة لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف لتحسين تجربة الزائرين، من خلال اللوحات الإرشادية ومسار الزيارة ومراكز الزوار ودورات المياه والمظلات وسلات القمامة المصممة لإعادة التدوير وكتيبات ومطويات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تحديد مسارات وخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة.





كما شملت الزيارة ايضا المسلة الناقصة و القباب الفاطمية و معبد ايزيس ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومعبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة الفنتين، ومن المقر أن تستمر الزيارة لتشمل المعابد الصخرية عمدا ووادي السبوع ومعبدي أبو سمبل.



