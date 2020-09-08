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توك شو

‏تعرف على كيفية زرع شريحة إيلون ماسك الذكية في الرأس

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
 قال الدكتور أحمد كامل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بطب قصر العينى، إن المخ تصل له إشارات كهربائية من مستقبلات مثل العين والأذن تعطى إشاات كهربائية للمخ، أما المخ يعطى إشارات كهربائية للأطراف، وأى خلال في التواصل بين المخ والمستقبلات يمكن أن يؤدى لفقدان الحاسة أو ضعف الحركة أو الشلل.  وأضاف خلال حواره ببرنامج "رأى عام"، على قناة "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن الوصلة العصبية "شريحة إيلون ماسك الذكية" قادرة على قراءة الإشارات التي تأتى من المخ وتترجمها لإشارات يفهمها الكمبيوتر بشكل يجيتال، والعكس، وتعتبر الوصلة مترجم بين المخ والكمبيوتر.  من جانبه وصف المهندس أنس نجيب الخبير في تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعى بأنه محاكاة لأداء العقل البشرى ويبدأ بالأوامر المباشرة، حتى يتدرج للوصول إلى الآلات التي يكون لديها وعى ذاتى تتفاعل مع البيئة لتنفيذ الأوامر.‏
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