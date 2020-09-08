حسام بدراوي: إدارة مصر للملف الليبي حكيم.. والدولة احتفظت بتواجدها في المنطقة.. فيديو

أشاد حسام بدراوى المفكر السياسي بموقف الادارة المصرية بشأن إدارتها للملف الليبي، وصافها بـ" حكيمة " لم يحدث اي تحور ومصر احتفظت بقيمة وجودها العسكري أيضا .





أوضح بدراوي أثناء خلال لقائه في برنامج "قلب مصر" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى أبو عطا المذاع على قناة "الحدث اليوم" استضافته على قناة الحدث اليوم، إن ليبيا لديها مصادر بترولية غنية بالغاز، موضحا أن المصالح تحكم الدول و ليس القيم والنزاهة.





وأشار المفكر السياسي الى أن اهتمام مصر بالملف الليبي مهم رغم عدم وجود المعلومات الكافية، ولكن مصر تتعامل بالحكمة اللازمة، موضحا أن جماعة الإخوان هي السبب العداء التركي القطري لمصر .





ونوه الى أن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت ساعد في توفير معلومات مهمة عن التنظيم الإرهابي، مشددا على أن العلم والمعلومات يخلقون القوة، لافتا إلى أن تركيا تلعب دورآ كبيرآ في التنظيم الدولي للإخوان، وقطر تقوم بالإنفاق على الجماعات والعمليات الإرهابية، وقيادات الإخوان موجودين في بعض دول أوروبا والولايات المتحدة وتلك الجماعة الإرهابية لا يمكن التخلص منهم غير بتعاون الدولي مثلما ما حدث في 25 يناير .



