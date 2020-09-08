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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بسوهاج

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:13 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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سوهاج - قسم المحافظات
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين في مشاجرة، بقرية بني هلال، دائرة مركز المراغة شمالي سوهاج.


تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يُفيد بورود بلاغًا بنشوب مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية بني هلال دائرة مركز المراغة، ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من المُعاينة وقوع مُشاجرة بين طرف أول "اسماعيل رشدي"، ٦٧ عامًا "جثه هامدة"، و"مصطفى اسماعيل"، ٣٨ عامًا، مُصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالساعد الأيسر، و"فيض رشدي"، 57 عامًا، مُصاب بإشتباه  ما بعد الارتجاج، وبين طرف ثانٍ "علي محمد أبو السعود"، ٦٣ عامًا "جثه هامده".
وتبين من التحريات أن سبب المُشاجرة خلافات على قطعة أرض زراعية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، كما تم نقل المُصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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