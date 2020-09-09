وزير الأوقاف يقرّر فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي ظهر الثلاثاء القادم

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات لأداء السيدات للصلاة به اعتبارًا من ظهر الثلاثاء المقبل ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.
واشترط الوزير على أن فتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق ، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد ، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة، مع عدم فتح دورات السيدات ، و بذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.