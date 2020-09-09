وزير الأوقاف يقرّر فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي ظهر الثلاثاء القادم

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات لأداء السيدات للصلاة به اعتبارًا من ظهر الثلاثاء المقبل ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.



