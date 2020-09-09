AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يقرّر فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي ظهر الثلاثاء القادم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات لأداء السيدات للصلاة به اعتبارًا من ظهر الثلاثاء  المقبل ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. 

واشترط الوزير على أن فتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق ، مع التزام من تحضر  للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد ، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة، مع عدم فتح دورات السيدات ، و بذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب السبت المقبل

بالصور..الانتهاء من تجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب للفتح ظهر السبت

صلاة الجمعة من الجامع الأزهر غدا.. وشومان يلقي الخطبة عن منهج الاسلام في التعامل مع الأزمات

منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات.. موضوع خطبة الجمعة غدا في الجامع الأزهر.. عباس شومان "الخطيب".. وعلي شميس قارئا للقرآن

بشروط .. غدا مصلى السيدات بالسيدة زينب يفتح أبوابه

وسط إجراءات احترازية مشددة.. مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب يستقبل المصليات ظهر اليوم

ترشيحاتنا

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

بدون مكياج.. نادين نسيب نجيم تطمئن متابعيها بصورة على إنستجرام

دراسة: ضعف العضلات لدى كبار السن يرجع إلى نقص الماغنسيوم

يتم منحه لفئات معينة.. عوض تاج الدين: لا يوجد تطعيم لدولة بأكملها

مستشار الرئيس للصحة: علينا التمسك بالإجراءات الاحترازية بقوة لمواجهة كورونا خلال الخريف والشتاء

أخبار الزمالك.. رفض تأجيل دوري أبطال أفريقيا.. ومرتضى عن غرامة الجبلاية: الراجل يخصم مليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جنيه واحد.. 5 أطعمة تعالج أنفلونزا المعدة

رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور

بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد