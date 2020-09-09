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مرأة

4 مكونات سحرية.. كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين للنساء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:09 ص
علاج الهالات السوداء
علاج الهالات السوداء
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رشا عوني
تهتم بعض الفتيات اللاتي يعانين من مشاكل البشرة بـ كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين للنساء ، خاصة أن الهالات السوداء تجعل شكل الوجه شاحب وتفسد جماله، وتحتاج عناية خاصة للتخلص منها بشكل كامل . 

وهناك العديد من الوصفات التي يمكنك تجربتها بشكل يومي للتخلص من الهالات السوداء تحت العين بحسب نصائح موقع glowpink، ومنها : 

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1- الزبادي : ضعي طبقة من الزبادي على بشرتك وحول منطقة العينين بشكل يومي 

2- الخيار : وهو معروف بقدرته على التخلص من الهالات السوداء وتحسين مظهر منطقة حول العينين 

3- النشا: تعمل على تفتيح المناطق الغامقة بشكل سريع ، من خلال خلطها بماء الورد وتطبيقها يوميا 

4- زيت اللوز الحلو : له مفعول قوي في ترطيب البشرة وتفتيحها ، قومي بغمس قطنة بزيت اللوز ودلكي بها منطقة الهالات 
4 مكونات سحرية.. كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين للنساء
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