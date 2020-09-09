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أخبار العالم

الصحة البرازيلية تسجل 14279 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:50 ص
الصحة البرازيلية
الصحة البرازيلية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 14 ألفا و279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 4 ملايين و162 ألفا و37 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء أن السلطات سجلت أيضا 504 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 127 ألفا و464 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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