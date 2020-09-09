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الفنان جمال يوسف: مكلتش من 3 شهور وعايش على المحاليل.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
جمال يوسف
جمال يوسف
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شيرين عادل
قال الفنان جمال يوسف ، إنه يعانى من المرض لمدة 6 أشهر ولم يعلم أحد من المحيطين به عن مرضه.

وأوضح جمال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن زوجته تلقت مكالمة هاتفية من صديقه هشام الحصرى ليتفاجأ بنشره خبر مرضه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعبر  "يوسف"، عن سعادته بعد تلقيه عبارات الدعم من الجميع بعدما علموا بخبر مرضه.

وتابع أن نفسيته المرتفعة بعدما شاهد حب الناس له قام بعدها  قام بتناول الطعام وشرب المياه لأول مرة بعد 3  أشهر حيث كان يعيش على المحاليل فقط.

يذكر أن الفنان جمال يوسف قد تصدر أمس مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره في صورة تجمعه بأسرته، بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم. 

وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، وبرفقة الإعلامية لميس سلامة.
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