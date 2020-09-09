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الدقهلية توجه رسالة للفلاح المصري: خليك زي ما أنت

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
المهندس فوزي الحضري،
المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
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فرح علاء الخولي
قال المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن المحافظة تمتلك مايقرب من 810 ألف فدان وبذلك تمتلك 8.2% من مساحة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وبها 640 ألف فدان وتمثل الدقهلية انها اكبر المحافظات الزراعية على مستوى الدولة المصرية.

وتابع المهندس فوزي الحضري، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن محصول الأرز هو من أكثر المحاصيل المميزة بالدقهلية، حيث ينتج منه 30% من الانتاج الكلي للجمهورية، بالإضافة الى مجموعة من المحاصيل الزراعية الهامة مثل القمح والخضراوات.

واضاف ان المحافظة منذ شهر في موسم الحصاد لبعض المحاصيل، لافتا الى ان الفلاح يستفيد بالارض سنويا ثلاث مرات مما يعطي خصوبة الأرض والتربة.

"الفلاح واع جدا وبيعرف يستغل كل سم في الارض"، منوهًا بذلك ان الفلاح المصري يتمتع بوعي كبير في مجال الزراعة وأهمية الأرض وكيفية التعامل معها.

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