تحت ضغط مبيعات المستثمرين.. البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.













ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12634 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4180 نقطة.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2645 نقطة.