قبل إعلان موعد انطلاقها غدا.. اطلع على قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن موعد ظهور نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي والذي سيتم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولى والثانية.

وفي ذلك السياق نستعرض الغرض الأساسي من تحويل الطالب كما اوضحته وزارة التعليم العالي خلال العام الماضي، وذلك بعد ترشيح الطالب عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ).





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والغرض من التحويل ليس تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع أخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايالى :

1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب )

2- وبشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} - الآداب – التجارة ... الخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة:

- يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط .وفقًا لما يلي:-

- يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ) ، بابداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) فقط بغض النظر عن الحد الادنى لمجموع الدرجات التى قبلته الكلية المراد التحويل اليها مثلا لذلك : طالب قبل بكلية الهندسة جامعة اسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع فى نطاق الجغرافى ( أ ) وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .فى حالة وجود اكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى ( أ ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى ( أ ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الادنى الاقل فى منطقته الجغرافيه ( أ ) ومثال الى ذلك بالقاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة ( القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية - شبرا ) والحد الادنى للقبول بها مثلا هو ( 392 ، 391 ، 390 ، 388 ،387 ) يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الاقل للحد الادنى وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .

- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة الاتى :- اولا :- الحالة الاولى فى حالة ترشيح الطالب الى كلية ما ( انتظام ) ويرغب فى التحويل الى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقا لما يالى الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات وذلك على النحو التالي طبقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات:

- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لما يلي:

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام).

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).

- يتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الاماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات

وتعتبر كليات التخطيط العمرانى بالقاهرة وكلية اللغات والترجمة جامعة اسوان والكلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم مالية / شعبة علوم زراعية من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة .

كما أن اعتبار كليات الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة باسوان جامعة اسوان مناظره لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الاخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الاعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والاقليمى ويتم التحويل منها او العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر .

كما يأخذ في الاعتبار كلية الطب بالاسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها فقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها او اليها لكليات الطب بالجامعات .





ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط



