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حوادث

مصرع عامل سقط من الطابق الخامس في بني سويف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
لقي عامل محارة في العقد الخامس من عمره  مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس، بأحد الأبراج بمدينة بني سويف، أثناء عمله، اليوم، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، إخطارا بسقوط شخص يدعى "محمد صلاح سلامة" من الطابق الخامس أثناء عمله في برج أمام النيابة الإدارية بالطريق الدائري بمدينة بني سويف.
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ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أنها لعامل محارة يبلغ من العمر 42 سنة، نتيجة سقوط من برج سكني أسفل مجمع.

جرى التحفظ على جثمان المتوفى في المشرحة، تحت تصرف النياية العامة.
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